Рига, 23 июля, 2021, 15:34 — ИА Регнум. Семеро граждан Индии приехали в Латвию по приглашению фирмы по поиску рабочей силы и подписали договор с местной компанией. Однако теперь эта история стала основанием для уголовного дела, сообщил портал rus.lsm.lv.

В кредитном рабстве

Отмечается, что государственная прокуратура Латвии передала в суд уголовное дело о торговле людьми на кондитерском предприятии Adugs — обвиняемых трое местных жителей.

Прокуратура указывает, что обвиняемые создали преступную группировку с целью торговли людьми. Ее члены обманом вербовали, привозили и селили лиц из-за границы, а также обманом, угрозами и насилием заставляли их работать. Среди обвиняемых — лидер латвийской организованной преступной группировки Язеп Зукулс.

Согласно материалам следствия, граждане Индии за все время работы — несколько месяцев — так и не получили обещанную плату, а также деньги за сверхурочные и работу по выходным. Однако им неоднократно угрожали, кроме того, отобрали паспорта, которые, несмотря на неоднократные просьбы, так и не вернули.

Дело будет рассматривать Рижский городской суд Видземского предместья.