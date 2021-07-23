Ярославль, 23 июля 2021, 15:23 — REGNUM Обязательная вакцинация отдельных групп граждан необходима, без неё не победить пандемию. Об этом заявил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация
Вакцинация
Zdrav.khv.gov.ru
«Есть хорошее выражение — «свобода одного человека продолжается ровно до того, где начинается свобода другого человека». Это эффективный опыт других стран — перекрыть пути распространения инфекции там, где пересекаются большие потоки», — сказал Михаил Боровицкий.

При этом Боровицкий заявил, что увольнять за отказ от вакцинации работодатели не имеют права.

«С точки зрения отстранения от работы — это право руководителя на время пандемии и это урегулировано законодательством на сегодняшний день. С точки зрения увольнения — такого права у руководителя нет и не может быть. Это нарушает законодательство», — рассказал Боровицкий.

Председатель думы призвал руководителей стимулировать сотрудников вакцинироваться, а не запугивать.

«Есть возможность как-то простимулировать. Либо дополнительные дни отдыха дать, либо премии выписать, либо пригласить профессионалов врачей, чтобы они ответили человеку на все его вопросы», — отметил председатель думы.

Сам Михаил Боровицкий недавно сделал прививку от коронавируса.

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