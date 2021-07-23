Ярославль, , 15:23 — REGNUM Обязательная вакцинация отдельных групп граждан необходима, без неё не победить пандемию. Об этом заявил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация Zdrav.khv.gov.ru

«Есть хорошее выражение — «свобода одного человека продолжается ровно до того, где начинается свобода другого человека». Это эффективный опыт других стран — перекрыть пути распространения инфекции там, где пересекаются большие потоки», — сказал Михаил Боровицкий.

При этом Боровицкий заявил, что увольнять за отказ от вакцинации работодатели не имеют права.

«С точки зрения отстранения от работы — это право руководителя на время пандемии и это урегулировано законодательством на сегодняшний день. С точки зрения увольнения — такого права у руководителя нет и не может быть. Это нарушает законодательство», — рассказал Боровицкий.

Председатель думы призвал руководителей стимулировать сотрудников вакцинироваться, а не запугивать.

«Есть возможность как-то простимулировать. Либо дополнительные дни отдыха дать, либо премии выписать, либо пригласить профессионалов врачей, чтобы они ответили человеку на все его вопросы», — отметил председатель думы.

Сам Михаил Боровицкий недавно сделал прививку от коронавируса.

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