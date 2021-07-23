Санкт-Петербург, 23 июля, 2021, 15:24 — ИА Регнум. Бывший заместитель начальника уголовного розыска города Лодейное Поле в Ленинградской области задержан по подозрению в хищении 8,5 тонн металлолома из КАМАЗа, попавшего в смертельное ДТП в 2019 году. О раскрытии преступления 23 июля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО «Кресты-2»

По данным следствия, в июле 2019 года подозреваемый узнал, что в кузове КАМАЗа — участника смертельного ДТП, в котором погиб ребенок, — находится черный металл весом не менее 8500 кг и решил незаконно обогатиться. Он тайно похитил металл из кузова стоявшего на спецстоянке грузового автомобиля, после чего сдал его в пункт приемки металлолома.

«Как выяснили оперативники УСБ Главка, СУ к этому преступления причастен бывший сотрудник органов внутренних дел, в момент кражи работавший в уголовном розыске Лодейного Поля, а затем уволенный из полиции», — уточнили в ведомстве.

Материалы проверки сотрудники УСБ Главка передали в следственные органы СК России, которые возбудили по факту кражи уголовное дело. В свою очередь в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области уточнили, что своими действиями должностное лицо причинило ущерб собственнику лома на сумму не менее 93,5 тыс. рублей.

«Следственным органом подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — подытожили в СУ СКР по Ленобласти.