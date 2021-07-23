Мурманск, 23 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области скончались восемь пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1493 жителя региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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По данным штаба, накануне, 22 июня, в Мурманской области было выявлено 256 носителей коронавируса, 130 из них — из областного центра, 25 — из Кандалакшского района, 19 — из Североморска. Всего на лечении находятся 7786 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых групп граждан.