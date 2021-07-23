Саратов, 23 июля, 2021, 17:31 — ИА Регнум. В Саратовской области из-за установившейся аномальной жары объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщает 23 июля пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Жара

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По прогнозам синоптиков, в период с 24 по 30 июля местами в Левобережье и Красноармейском районе сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс.

Осадков в указанные дни не предвидится. Температура воздуха по ночам составит от +9 до +13 градусов. В выходные дни, 24 и 25 июля воздух днем прогреется до +25 градусов. Жара до +30 ожидается со вторника, 27 июля.

ИА REGNUM напоминает, особый противопожарный режим действует в Саратовской области с 15 июля по 31 октября.

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