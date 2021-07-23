Лхаса, Китай, , 19:26 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин посетил районы Тибета, прилегающие к индийскому штату Аруначал-Прадеш, сообщает 23 июля Dainik Bhaskar.

Визит проходит в разгар пограничного спора с Индией. Это его первый визит в Тибет с момента прихода к власти в 2011 году. По данным китайского правительственного информационного агентства Синьхуа, президент Си прибыл в материковый аэропорт «Ньинчи» 21 июля. Здесь его приветствовали местные жители и чиновники.

Си посетил мост через реку Ньянг, чтобы ознакомиться с экологической ситуацией в бассейне реки Брахмапутра, которая на тибетском языке называется Ярлунг джангбо. Китай строит самую большую в мире плотину на реке Брахмапутра. Индия выступает решительно против строительства.

Руководитель Китая в настоящее время находится в Лхасе, столице Тибета. Он посетил границу с Индией. Китай недавно открыл скоростную железнодорожную линию рядом с границей. В перспективе она соединит столицу Тибета Лхасу и Ньингчи. Скорость поездов по ней составляет 160 км в час.

Президент Си сказал, что открытие железной дороги способствует стабильности в регионе. Однако Индия обеспокоена, так как в случае приграничного конфликта эта железнодорожная линия будет использована в военных целях.

Китай активно развивает инфраструктуру приграничных районов. Наряду с железной ремонтируется автомобильная дорога.