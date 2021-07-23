Рига, 23 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. Водителям-дальнобойщикам при въезде в Латвию со стороны России и Белоруссии надо сдавать тест на коронавирус, но все организовано так, что процедура не представляет большой проблемы. Об этом сообщил генеральный секретарь ассоциации Latvijas Auto Александр Поцилуйко в эфире латвийского Радио 4.

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Представитель ассоциации поблагодарил за отлаженную работу местные лаборатории E. Gulbja Laboratorija и Centrаlа laboratorija (одни берут анализы на белорусской, другие на российской границах Латвии) и заверил, что тесты проводят очень быстро и не особо тормозят процесс пересечения границы.

«Скажем, больше задержка получается из-за того, что не все водители дружат с интернетом, не у всех есть доступная в телефоне электронная почта», — заявил Поцилуйко.

Он добавил, что из-за напряжённых отношений Евросоюза с Россией Белоруссией заметно снизилось и число транзитных грузовиков, что тоже положительно сказалось на скорости прохождения границы дальнобойщиками.

По его оценке, грузы из России и в Россию есть, но намного меньше, чем когда-то, а на белорусском направлении объем грузов сократился и вовсе на 70−80%.