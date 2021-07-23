Ярославль, 23 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области после пожара в кадетском корпусе, прокуратура подала в суд на Свято-Алексиевскую пустынь. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.

(сс) qimono Молоток судьи

22 октября 2020 года в гимназии сгорел кадетский корпус, были эвакуированы 33 ребёнка. После пожара 5 ноября 2020 года прошла проверка прокуратуры, совместно с государственным пожарным надзором и Роспотребнадзором. В результате в гимназии были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также противопожарной безопасности. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.

Речь шла об испытаниях пожарных гидрантов, разработке планов эвакуации, демонтажа конструкций здания с пределом огнестойкости ниже требуемого и так далее.

Суд длился больше 7 месяцев, за это время часть нарушений пожарной безопасности в гимназии устранили. Также МЧС и руководство Свято-Алексиевской пустыни договорились о том, что конструктивные элементы корпусов демонтировать не будут, а только обработают их огнестойким составом. Также прокуратура требовала получить дополнительные лицензии на здания двух корпусов гимназии.

«Между сторонами возник спор об осуществлении образовательной деятельности ответчиком по месту проживания воспитанников. Процессуальный истец указывал, что круглосуточное проживание является частью образовательной деятельности, ответчик с данными доводами не соглашался. Из отзыва Департамента образования Ярославской области следует, что лицензированию подлежат места непосредственной реализации образовательных программ независимо от проживания по этим адресам обучающихся», — пояснили в решении суда.

По итогу разбирательств суд не поддержал требование о получении дополнительных лицензий. Но нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности согласно решению суда придётся устранить.