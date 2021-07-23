В Ярославской области прокуратура подала в суд на православную гимназию
Ярославль, 23 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Ярославской области после пожара в кадетском корпусе, прокуратура подала в суд на Свято-Алексиевскую пустынь. Об этом сообщает портал ЯрНьюс.
22 октября 2020 года в гимназии сгорел кадетский корпус, были эвакуированы 33 ребёнка. После пожара 5 ноября 2020 года прошла проверка прокуратуры, совместно с государственным пожарным надзором и Роспотребнадзором. В результате в гимназии были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также противопожарной безопасности. После этого прокуратура обратилась в суд с требованием устранить нарушения.
Речь шла об испытаниях пожарных гидрантов, разработке планов эвакуации, демонтажа конструкций здания с пределом огнестойкости ниже требуемого и так далее.
Суд длился больше 7 месяцев, за это время часть нарушений пожарной безопасности в гимназии устранили. Также МЧС и руководство Свято-Алексиевской пустыни договорились о том, что конструктивные элементы корпусов демонтировать не будут, а только обработают их огнестойким составом. Также прокуратура требовала получить дополнительные лицензии на здания двух корпусов гимназии.
По итогу разбирательств суд не поддержал требование о получении дополнительных лицензий. Но нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и пожарной безопасности согласно решению суда придётся устранить.