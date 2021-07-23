Рига, 23 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. На карте Латвии сайта госпредприятия Latvijas Valsts celi в настоящий момент практически все основные автотрассы страны окрашены в красный цвет — там ведутся дорожные работы. Об этом сообщил rus.lsm.lv.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Ремонт дороги

Отмечается, что в данный момент ремонтируют 117 участков государственных дорог, поэтому водителям надо считаться с ограничениями движения, иногда ожидание проезда может составить до получаса времени.

Дольше всего — почти час — придется ждать автомобилистам на участке от Лидумса до Гренчи на дороге Тукумс—Кулдига (Р121), где движение регулируется светофорами, а также на отрезке Турайда-Сигулда дороги Инциемс—Сигулда—Кегумс.

Еще 6 участков с временными светофорами расположены на участке от Доломитса до Виесите на трассе Екабпилс—литовская граница (Нерета, Р75). Здесь ожидание проезда может составить до десятка минут.

Latvijas Valsts celi приносит извинения автомобилистам за возможные неудобства.