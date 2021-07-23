Казань, 23 июля, 2021, 17:39 — ИА Регнум. По фактам мошенничества на сумму более 10 млн рублей при ремонте вокзалов и платформ в Татарии и Марий Эл возбуждены уголовные дела следователями Приволжского следственного управления на транспорте СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

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В действиях руководства коммерческих строительных организаций и Горьковской дирекции пассажирских обустройств — структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД» усматриваются признаки преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере»).

В период 2019 и 2020 годов руководители и Горьковской дирекции пассажирских обустройств обманом и злоупотребляя доверием, похитили более 10 млн рублей, принадлежащие ОАО «РЖД», завышая при этом стоимость выполненных работ по ремонту железнодорожных вокзалов и платформ.

Противоправные действия выявлены сотрудниками УФСБ России по РТ и Татарской транспортной прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, весной оперативно-следственные действия проходили в рамках расследования уголовного дела в отношении директора ООО «КамСпецМаш НЧ», которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По теневой схеме было продано несколько тысяч автомобилей, экономический ущерб исчисляется миллиардами рублей.

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