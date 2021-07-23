Москва, 23 июля 2021, 14:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество с использованием интернета.
«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав», — отметил Володин в Телеграм-канале.
Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме, подчеркнул парламентарий.
При этом, по его мнению, в ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки.
Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей.
«Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных», — подчеркнул Володин.