Москва, , 14:47 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил ужесточить наказание за телефонное мошенничество с использованием интернета.

«Правильно в этой связи в статью 159 УК РФ внести изменения, выделяющие телефонное мошенничество и мошенничество с использованием интернета в отдельный, более тяжелый состав», — отметил Володин в Телеграм-канале.

Нести ответственность должен каждый причастный к преступной схеме, подчеркнул парламентарий.

При этом, по его мнению, в ряде случаев убытки пострадавших людей должны покрывать банки.

Только в прошлом году потери их клиентов от мошенничества составили 9 млрд рублей.

«Вопрос необходимо рассмотреть после выборов осенью в числе приоритетных», — подчеркнул Володин.