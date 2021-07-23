Рига, 23 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. Теннисные корты слишком «медленные» при игре, а в олимпийской деревне стоят непривычные кровати. Таковы первые впечатления от Токио, столицы летних Олимпийских игр, членов латвийской олимпийской сборной по теннису Алены Остапенко и Анастасии Севастовой, сообщило Latvija Radio.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

Так, Остапенко в четверг, 22 июля, провела уже вторую тренировку. Она признала, что пока не может оценить корты: она считает их медленными, иногда мячик теряет скорость. «Надеюсь, что все удастся», — заявила лидер латвийской сборной. Она добавила, что достижения будут зависеть от ее игры, но спортсменка считает, что находится в хорошей форме.

Мама и тренер Алены Елена Яковлева подтвердила, что по жаре и влажности мячик летит медленно, это не лучшие условия для игрового стиля на нынешней Олимпиаде.

На вопрос о погоде Алена ответила, что в Токио жарко и влажно — в Риге тоже была высокая температура, однако климат в Латвии суше. Остапенко также рада атмосфере в олимпийской деревне. Ее, однако, удивило, что спортсменам надо спать на картонных кроватях — это очень необычно, отметила она.

Олимпиада в Токио проходит с 23 июля до 8 августа. Латвию представляют 33 спортсмена в 14 видах спорта.