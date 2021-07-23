Москва, 23 июля, 2021, 14:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 июля поручил российскому правительству обеспечить регионы всем необходимым в связи с обрушением моста Транссиба.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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"Хочу попросить правительство самым внимательным образом к этому отнестись. Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — отметил глава государства.

После докладов главы МЧС и руководителя РЖД Путин назвал сроки восстановления объекта: первую железнодорожную ветку введут в строй в течение 2−2,5 суток. На ремонт второй потребуется до пяти суток.

«В результате дождей — таких мощных, аномальных — на Дальнем Востоке подмыло ветку Транссиба, обе ветки Транссиба, и мост рухнул. Слава богу, никто не пострадал, но пассажирский поезд остановлен один, и десятки поездов, грузовые составы, с обеих сторон — и в восточном, и в западном направлении», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, обрушение моста на Транссибе в Сретенском районе Забайкалья спровоцировали паводок и противные дожди. Инцидент случился накануне вечером, 22 июля, пришлось останавливать движение поездов в обоих направлениях.

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