Пенза, 23 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Пензе по результатам опроса жителей памятная стела «Город трудовой доблести» будет установлена в парке «40 лет Победы». На проведение необходимых работ депутаты в ходе очередной сессии приняли решение выделить порядка 41 млн рублей.

А мы из Пензы. Гв.л-т Морозов. Надпись на Рейхстаге

По словам мэра города Андрея Лузгина, часть средств направят на благоустройство территории сквера — мощение, обустройство дополнительных дорожек, восстановление асфальта, освещение, озеленение, установку малых архитектурных форм.

Профинансирована также подготовка необходимой проектной документации, а также работы по обустройству фундамента и металлоконструкций для стелы. Сам объект планируется возвести за счет средств Российского военно-исторического общества. Ожидается, что его стоимость составит от 10 до 12 млн рублей.

В настоящее время группа архитекторов прорабатывает эскизы стелы. «Объект не является типовым — есть различные конфигурации, для каждого города делают индивидуальный вариант наружного оформления по композиции, высоте, подсветке, информации, которая наносится на стелу», — пояснил Лузгин.

ИА REGNUM напоминает, Пензе и еще 11 городам присвоено в 2021 году почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующую инициативу 20 мая поддержал президент России Владимир Путин.

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