Ярославль, 23 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков обратился к жителям города с просьбой помочь в борьбе с незаконной расклейкой рекламных объявлений. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Незаконные объявления

Речь идёт о рекламе на столбах, остановках и прочих муниципальных объектах.

«Я хотел бы обратиться с просьбой к жителям города. Видите незаконное объявление на объектах городской инфраструктуры? Сорвите его и выбросьте в урну. Чем меньше времени оно провисит, тем меньше будет смысла их расклеивать. Действие не требует больших усилий, а польза от этого будет большая. Совместными усилиями нам удастся сократить количество подобного мусора, уродующего облик города», — написал Владимир Волков.

Мэр пообещал, что остатки объявлений и следы клея коммунальщики уберут во время плановой уборки.