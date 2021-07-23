Москва, , 14:27 — REGNUM Гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин перед выборами в Государственную думу РФ продолжает владеть акциями белизского офшора «Bontro LTD», сообщил РАПСИ адвокат Дмитрий Мальбин.

Павел Грудинин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, Грудинин постоянно забывает указывать свои иностранные активы при регистрации на выборы.

«Это не разовая ошибка, просто человек так живет… У нас есть информация, что ему принадлежит 1\3 акций белизской компании «Bontro LTD». Он вновь пытается обмануть граждан в ходе своей избирательной компании», — отметил представитель Ирины Грудининой — бывшей жены бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая жена Павла Грудинина Ирина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена имеется доля в офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

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