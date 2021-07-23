Москва, 23 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин перед выборами в Государственную думу РФ продолжает владеть акциями белизского офшора «Bontro LTD», сообщил РАПСИ адвокат Дмитрий Мальбин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Грудинин

По его словам, Грудинин постоянно забывает указывать свои иностранные активы при регистрации на выборы.

«Это не разовая ошибка, просто человек так живет… У нас есть информация, что ему принадлежит 1\3 акций белизской компании «Bontro LTD». Он вновь пытается обмануть граждан в ходе своей избирательной кампании», — отметил представитель Ирины Грудининой — бывшей жены бизнесмена.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшая жена Павла Грудинина Ирина направила письмо в Центризбирком о том, что у бизнесмена имеется доля в офшорной компании. По ее словам, он не указал об этом в своей декларации как кандидат в депутаты Госдумы. Позже информацию подтвердил зампред ЦИК Николай Булаев.

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