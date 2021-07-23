Калуга, 23 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. 23 июля в Москве глава Минстроя России Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. В обсуждении развития строительного комплекса и ЖКХ в Калужской области также приняли участие заместитель главы региона Ольга Иванова и руководитель регионального профильного министерства Вячеслав Лежнин.

Пресс-служба правительства Калужской области 21-07-23

За два квартала текущего года в регионе введено в эксплуатацию 353,7 тыс. кв. метров жилья, что составляет 43% годового плана. Владислав Шапша выразил уверенность в том, что целевые показатели национального проекта «Жилье и городская среда» в этом и последующих годах калужане выполнят. Действуют 159 разрешений на строительство, согласно которым будет построен почти один млн. кв. метров жилья. Градостроительные планы выданы на территорию площадью 161 га. На них будет возведено ещё около 2 млн. кв. метров жилья. На 15 участках комплексного развития территорий планируется построить порядка 2,2 млн. кв. метров.

Владислав Шапша подчеркнул, что с опережением графика идет переселение людей из аварийного жилого фонда. В этом году улучшили жилищные условия 1073 калужанина, что составляет 95% годового плана. Всего по региональной программе до 2025 года планировалось расселить 4470 человек из 223 домов общей площадью почти 70 тыс. кв. метров, но этот показатель будет достигнут уже в 2023 году.

Успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Ежегодно область выделяет дополнительные средства для софинансирования обновления дворов и общественных территорий. По оценке областного профильного министерства, в этом году установленный для области показатель благоустройства общественных пространств будет превышен вдвое.

Региональное правительство последовательно восстанавливает права участников долевого строительства. До конца июля будет введен в эксплуатацию ещё один многоквартирный дом из реестра проблемных объектов и решится жилищный вопрос сразу 80-ти из 467 дольщиков.

Ведется подготовка проектов планируемых к реализации с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

Также в ходе встречи Владислав Шапша обсудил с Иреком Файзулиным ход реализации федеральной программы «Стимул» и возможность выделения дополнительных субсидий из федерального бюджета.