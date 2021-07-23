Барнаул, 23 июля, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Алтайском крае с 27 июля вводится вакцинация отдельных групп граждан. Об этом сегодня, 23 июля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова главного санитарного врача в крае Ирину Пащенко.

Министерство здравоохранения Пензенской области Вакцинация

Обязательной прививка будет для работников сферы торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, оказания услуг банковских, связи, санаторно-курортных и туристических услуг, средств размещения для временного проживания, по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых, спортивно-оздоровительных.

Также вакцинация становится обязательной и для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников органов власти, местного самоуправления, сотрудников органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудников многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Среди названных профессиональных групп будет привито не менее 60% работников: первую дозу вакцины они получат до 22 августа, вторую дозу — не позднее 19 сентября. Ответственность за неисполнение ложится на работодателей, им грозят штрафы и даже приостановка деятельности организаций.

В ходе совещания, которое провёл алтайский губернатор Виктор Томенко, отмечалось, что заболеваемость коронавирусом растёт в течение семи недель, причем среди заболевших преобладают люди трудоспособного возраста.

Преимущественно циркулирует коронавирусная инфекция варианта «Дельта». Количество выявленных заражений на рабочих местах выросло уже до 17% (в начале «третьей волны» был всего 1%). Вместе с тем в крае вакцинировано всего лишь 40% от необходимого количества взрослого населения.

Эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусной инфекцией подтвердил и министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. По его словам, вся система здравоохранения работает с достаточно серьезным напряжением.

Загруженность коечного фонда достигла 83% (общее количество коек — 4670), среди заболевших коронавирусом примерно у 16% пациентов заболевание протекает в тяжелой и крайне тяжелой форме. При этом отмечаются лишь единичные случаи госпитализации пациентов, которые прошли вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: по состоянию на 23 июля 2021 года тяжелобольных насчитывается 785 (+73 за последние сутки).

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