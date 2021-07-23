Таллин, 23 июля, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В субботу, 24 июля, на хуторе Kalde в Валгамаа (южная Эстония) состоится торжественная церемония открытия всеэстонского седьмого Дня открытых хуторов. Об этом сообщили в министерстве сельской жизни страны, отметив, что в 2020 году день не проводился из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Николай Хижняк Хутор Кушинка

Сообщается, что для гостей свои двери откроют около 300 ферм и сельских предприятий по всей Эстонии. Желающие смогут открыть для себя самые разные сферы деятельности сельских жителей: можно увидеть молочное животноводство, козоводство и овцеводство, кроликов, скот, лошадей, хутора-зоопарки и различных птиц.

Также практически в каждом уезде представлены пчеловодческие хозяйства, как любительские, так и производственные хутора. Можно познакомиться с производством круп, вина и сидра. Кроме того, в мероприятии участвуют фермерские хозяйства сельского туризма и декоративно-прикладного искусства, фермерские музеи и сельскохозяйственные школы.

У каждого хутора составлена своя программа, в которой демонстрируются особенности хозяйства.

«Приходите всей семьей и узнаете, как выращивают органические овощи и фрукты, что представляет собой один день из жизни фермы или сельхозпредприятия, а также насколько разнообразен сельский быт», — обратился к жителям страны министр сельской жизни Урмас Круузе.