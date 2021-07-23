Горно-Алтайск, , 13:33 — REGNUM В «Единой России» заявили о намерении решить с российским правительством вопрос индексации пенсий военным и работающим пенсионерам. Как сообщает 23 июля официальный сайт единороссов, с просьбой восстановить справедливость в вопросе индексации к секретарю генсовета «Единой России» Андрею Турчаку обратились представители некоммерческих организаций (НКО) во время открытия штаба общественной поддержки партии в Горно-Алтайске.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«По индексации пенсий ветеранам военной службы — думаю, что первым темпом мы добьемся этого. А дальше будем предусматривать, чтобы, может, не на предстоящий налоговый год, а на 2022−2023 годы, эта проблема была решена — по крайней мере, по некоторым категориям работающих пенсионеров», — пояснил секретарь генсовета партии.

По словам Андрея Турчака, в вопросах индексации пенсий необходимо двигаться поступательно.

«Надо, чтобы пенсионная система выдержала эти все изменения, а для этого нужен бюджетный баланс. Мы с правительством, естественно, эту тему отработаем, в рабочей группе по этому вопросу у нас представители Министерства труда и социальной защиты», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак отметил, что до конца 2022 года в Республике Алтай догазифицируют четыре тысячи домовладений.

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