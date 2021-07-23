Казань, 23 июля, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В Татарии наращивают темпы вакцинации от COVID-19 благодаря открытию новых мобильных пунктов, заявил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

(сс) qimono Вакцинация

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По состоянию на 23 июля иммунизацию антиковидными препаратами прошел 755 041 человек. За сутки привили 7012 жителей. Вторую дозу вакцины получили 524 865 человек.

При этом сохраняются на уровне 0,2% еженедельный и ежедневный темп прироста новых случаев COVID-19. Под медицинским наблюдением остаются 2228 человек, контактировавших с зараженными коронавирусом, добавила замруководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На сегодня выявлено 32 случая заболевания британским и 49 — индийским штаммом коронавирусной инфекции. Ни одного случая заболевания бразильским штаммом в республике не зафиксировано», — резюмировала представитель надзорного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии в ближайшие дни ожидают поставку однокомпонентного препарата «Спутник Лайт», который предназначен для повторной вакцинации и подходит людям с низким иммунным статусом.

Читайте также: В Татарию поступила новая партия вакцины «Спутник V»