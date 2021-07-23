Таллин, 23 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Вибрионы опасных патогенов бактерий обнаружены на пляжах уездов Харьюмаа, Сааремаа, Хийумаа и Пярнумаа в Эстонии. Об этом сообщил департамент здоровья со ссылкой на взятые пробы воды.

Пляж

Среди пляжей — популярные у жителей страны Штромка в Таллине, Раэкюла и Вана-Пярну в Пярну.

На этих трех пляжах в последние четыре года вода была нестабильного качества, признают специалисты. Там проводится усиленный контроль качества воды. Например, на Штромке в столице Эстонии пробы берут еженедельно.

Воду проверяют на два микробиологических показателя — кишечный энтерококк и кишечную палочку. Их наличие в воде позволяет судить о свежести и степени загрязнения водоема. В департаменте признали, что установившаяся этим летом в Эстонии жаркая погода благоприятствует размножению микроорганизмов в водоемах.

Вибрионы бактерии могут вызвать целый ряд заболеваний у людей с ослабленным иммунитетом. При попадании такой воды в организм может появиться кишечная симптоматика, при нарушенный кожных покровах могут загноиться раны, часто встречается воспаление среднего уха, отмечают специалисты.

В целом воду на официальных пляжах Эстонии проверяют как минимум пять раз за сезон.