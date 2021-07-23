Таллин, 23 июля, 2021, 13:29 — ИА Регнум. В последние дни в социальных сетях Эстонии владельцы собак все чаще делятся фотографиями найденных продуктов питания, внутри которых спрятаны опасные для жизни животного вещества и предметы. Об этом сообщил ERR, отметив, что в Лыунаскую (южноэстонскую) префектуру уже поступило несколько заявлений от хозяев пострадавших питомцев.

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«Зачастую мы замечаем, что в местах, где гуляют собаки, разбрасывают съедобные приманки, внутри которых стекла, гвозди и яд. Такое находят на собачьих площадках, на остановках, возле прогулочных троп и в парках», — заявила руководитель Эстонского общества защиты животных в южном регионе Кристи Метса.

Полиция начала расследование происшествий. По словам регионального руководителя Тартуской полиции Сийма Линнарда, приведенные выше случаи не связаны между собой, и их будут рассматривать по отдельности.

«Если правонарушитель будет установлен, то за подобное деяние может быть назначен штраф на сумму до 800 евро. С нашей стороны мы просим сообщать о подобных случаях, вместо того чтобы распространять информацию в социальных сетях. Только так можно решить подобные проблемы», — отметил полицейский.