Ярославль, 23 июля, 2021, 13:24 — ИА Регнум. В Ярославской областной думе привито меньше половины депутатов. Об этом рассказал председатель думы Михаил Боровицкий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarduma.ru Михаил Боровицкий

«По депутатам у меня сейчас самой свежей цифры нет. Численность провакцинированных меньше, чем в аппарате. Меньше 50 процентов», — рассказал председатель думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, часть депутатов перенесли коронавирус, некоторые имеют медицинские противопоказания. Несколько привившихся депутатов сообщили об этом в социальных сетях и активно агитируют за вакцинацию.