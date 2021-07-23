Таллин, 23 июля, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Новым главным тренером молодежной сборной Эстонии по хоккею среди игроков не старше 20 лет стал россиянин, 56-летний Александр Барков. Об этом сообщил Эстонский хоккейный союз.

(сс) Clker-Free-Vector-Images Хоккей

Сообщается, что ранее Барков возглавлял тольяттинскую «Ладу», выступающую в высшей хоккейной лиги России. До этого работал с молодежными сборными Китая и Финляндии.

Сын Баркова — Александр Барков-младший выступает за сборную Финляндии и клуб НХЛ «Флорида Пантерз».

В пятницу, 23 июля, в Таллине проходит тренировочный лагерь для игроков трех сборных Эстонии — главной, U-20 и U-18. Проводить его будет Барков, поскольку рулевой взрослой сборной, финн Юсси Тупамяки занят в своем новом клубе — польской «Торуни».