Таллин, 23 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Заявление кандидата в мэры Таллина от правящей в Эстонии Реформистской партии Кристена Михала свидетельствует о полном непонимании эстонскими политиками принципов существования русского образования в стране. Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

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Комментируя заявление Михала о том, что «сохранение русского образования в Эстонии носит сегрегационный характер», Чаплыгин заявил: «Кандидат в мэры Таллина демонстрирует полную безграмотность. Сегрегация — это принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы в повседневной жизни. Принудительное, господин Михал».

Чаплыгин добавил, что отдавать детей в русские школы — это добровольное желание родителей. «Поскольку у них есть полное право и все возможности отправить отпрысков в школу с эстонским языком обучения», — добавил он.