Москва, , 13:13 — REGNUM Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выполнит обязательство приглашать на выборы международных наблюдателей.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Помимо ОБСЕ, это еще и межпарламентская ассамблея СНГ, парламентская ассамблея ОДКБ, ШОС», — отметил министр иностранных дел, вошедший в пятерку лидеров Единой России на выборах в Госдуму. Подробности с вебинара «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы» 23 июля сообщает официальный телеграм-канал единороссов.

«Если руководители БДИПЧ захотят — а заказ такой наверняка уже получен — добавить перца во все эти дискуссии (о международном наблюдении на выборах в России — прим. ЕР), они могут придраться к чему угодно. Для сравнения скажу, что на последние президентские выборы в Соединенных Штатах, где есть просто системные проблемы, в ряд штатов не пускают просто наблюдателей и в упор не видят обязательства федерального правительства.

При том, что у них было трехмесячное голосование по почте и на 350-миллионную страну направили 47 наблюдателей», — отметил Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах РФ.