Чебоксары, 23 июля, 2021, 13:28 — ИА Регнум. В Чувашии за прошедшие сутки зарегистрировали три техногенных пожара. Как сообщает 23 июля пресс-служба республиканского ГКЧС, погиб один человек, двое пострадали.

Пожар

Так, в 02:30 (мск) 22 июля на улице 324 Стрелковой дивизии города Чебоксары в результате пожара было повреждено лакокрасочное покрытие кузова легкового автомобиля ВАЗ-2106. По предварительной версии, пожар произошел из-за поджога.

Примерно в это же время в связи с нарушением правил технической эксплуатации электрооборудования сгорел жилой дом с сараем в деревне Хирлукасы Красночетайского района.

Трагедией закончился пожар, который произошел накануне вечером в городе Новочебоксарске в квартире по улице Терешковой. Огонь уничтожил мебель и внутреннюю отделку комнаты, повреждена входная дверь. В результате ЧП погиб мужчина 1977 года рождения, получил ожоги 57-летний мужчина, с отравлением продуктами горения госпитализирована 43-летняя женщина. Во время ликвидации очага возгорания потребовалась эвакуация 30 жильцов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Чебоксарах 7 июля около 17 часов на Московском проспекте около остановки общественного транспорта «Проектный институт» загорелся автобус № 26, в салоне которого на момент происшествия находились 30 пассажиров. Автобус выгорел практически полностью.

Читайте также: В Чебоксарах загорелся автобус с пассажирами