Москва, 23 июля, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Прием заявок на первый грантовый конкурс в сфере культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий завершится 30 июля в 23:00 (по мск) через информационную систему Президентского фонда культурных инициатив.

Президентский фонд культурных инициатив. Логотип Президентский фонд культурных инициатив. Логотип

В августе экспертами конкурса будет проведена оценка проектов, каждая заявка будет рассматриваться несколькими экспертами независимо друг от друга. Список проектов, рекомендованных к получению грантовой поддержки, будет озвучен не позднее 15 сентября.

Заявки на гранты поступают со всей России, на данный момент в системе зарегистрированы представители 84 субъектов. Наиболее активно создают личные кабинеты и оформляют заявки жители Башкирии, Белгородской, Волгоградской областей, Краснодарского и Красноярского краев, г. Москвы, Московской, Нижегородской и Самарской областей, г. Санкт-Петербурга, Якутии и Татарии (прим. — список субъектов не отражает рейтинг по количеству поданных заявок).

На конкурс принимаются заявки по восьми тематическим направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ». Претендовать на поддержку могут негосударственные некоммерческие организации (общественные объединения, АНО, фонды, ассоциации и другие), а также впервые — коммерческие организации, индивидуальные предприниматели и муниципальные учреждения, в том числе библиотеки, музеи, театры, дома культуры.

«Сейчас в системе свыше 13 тысяч проектов — поданных и находящихся в стадии заполнения, цифра ежедневно растет. В конкурсе могут участвовать и НКО, и коммерческие компании, и индивидуальные предприниматели — мы понимаем, что для многих это первый опыт, поэтому делаем все возможное, чтобы поддержать заявителей.

Подготовлены и размещены на сайте методические рекомендации по заполнению заявки и формированию бюджета, чек-лист для самопроверки, положение о порядке независимой экспертизы проектов. Кроме того, на все возникающие у участников вопросы помогают найти ответы специалисты контактного центра, сейчас в день поступает несколько сотен звонков со всей страны», — пояснил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Организаторы конкурса призывают всех, кто планирует подать заявку на грант, не откладывать загрузку проекта на сайт на последние дни. Система предусматривает возможность постепенного заполнения заявки и ее корректировки в случае необходимости.

«У творческих людей появился уникальный шанс получить президентский грант на развитие своих культурных инициатив: от записи альбомов до развития любительских театров в регионах. Подать заявку на грант может каждый, и стоит сделать это как можно быстрее: 30 июля кампания завершится.

Чем раньше вы подадите проект на конкурс, тем больше будет времени, чтобы исправить ошибки и неточности. Это настоящая возможность заявить о себе и получить деньги на развитие своих идей и креативных начинаний», — отметил композитор, продюсер, председатель Экспертного совета Фонда культурных инициатив Игорь Матвиенко.

Важность проведения конкурса подчеркивает и российский писатель, эксперт первого конкурса президентских грантов в сфере культуры, искусства и креативных индустрий Евгений Водолазкин:

«Грантовый конкурс Фонда культурных инициатив — отличный шанс для многих творческих людей, такой же, как премии или литературные стипендии. Тем, кто в начале творческого пути, он поможет заявить о себе, профессионалам — реализовать новые проекты.

Существует очень простой вопрос, который подающий на грант должен задавать самому себе: то, что я собираюсь делать, — это полезно? Интересно? Всё настоящее имеет свою энергию, и экспертами она очень хорошо чувствуется.

Просмотрев список людей, определяющих победителей, могу сказать, что это достойные профессионалы и весьма уважаемые люди. Но нужно помнить, что всякий подающий на грант должен быть первым экспертом для своего проекта».

Руководитель ФГБУ «Роскультцентр», директор Фестиваля-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова призывает представителей творческих профессий не откладывать подачу заявки на грант и отмечает, что появившийся Фонд — ответ на запрос творческого кластера.

«Полтора года назад представители креативной индустрии говорили, что у многих нет возможности создавать НКО, чтобы получать гранты на свои проекты. Теперь эта возможность есть. В Фонд культурных инициатив могут подавать свои заявки индивидуальные предприниматели, представители коммерческого сектора и даже муниципальные организации.

Теперь нужно доказать востребованность Фонда, как можно больше подавать качественных и продуманных заявок со всех регионов России. Это реальный шанс реализовать свои давние творческие идеи, воплотить в жизнь сотни новых проектов», — заметила Марина Абрамова.

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд культурных инициатив создан 17 мая по инициативе президента России Владимира Путина. Распоряжением правительства РФ на проекты в области культуры, искусства и творчества в 2021 году выделено 3,5 млрд рублей.