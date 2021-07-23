Москва, 23 июля, 2021, 12:49 — ИА Регнум. В России производство одной двухкомпонентной вакцины от коронавируса обходится примерно в 800 рублей. Об этом в студии российского общества «Знание» сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Minzdrav.gov.ru Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко

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По его словам, вакцинация — единственный правильный путь по профилактике заболевания. На сегодняшний день в России доступны четыре вакцины, они бесплатны для населения, хотя производство одной двухкомпонентной вакцины обходится примерно в 800 рублей. Многие страны этого лишены, отметил спикер.

В ходе беседы министр здравоохранения рассказал о рекомендациях по вакцинации и повторной вакцинации российскими препаратами.

Михаил Мурашко призвал зрителей беречь себя и друг друга, повышать уровень образованности в медицинских вопросах, соблюдать рекомендации по профилактике заболевания, чтобы как можно быстрее сформировать коллективный иммунитет: «42 дня — это окно, необходимое для формирования иммунитета, и в этот период важно беречь себя. Сегодня нужно выиграть время, набраться терпения, выждать этот необходимый период — так мы выиграем больше, чем сиюминутная выгода. Давайте выиграем все вместе».

По словам Михаила Мурашко, для повторной вакцинации могут использоваться все российские вакцины, на сегодня рекомендуется вакцинироваться через 6 месяцев после первого введения: «Мы имеем большой объем наблюдений и видим, что полугодовой период достаточен, чтобы поддерживать уровень иммунитета. Пока нет убедительных данных по количеству антител, статусу иммунитета после этого периода — эти исследования идут. Когда мы получим статистические данные, то, возможно, дадим другие рекомендации».

Также министр отметил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета, а также поблагодарил граждан за помощь в сборе информации: «Сегодня завершаются исследования «Спутника V», результаты будут опубликованы к октябрю. Данные по вакцине «КовиВак» ожидаются к концу 2021 года — началу 2022 года.

Я признателен врачебному обществу за высокую культуру информирования о протекании поствакцинального периода. Также я хотел бы сказать спасибо привившимся россиянам — около 30% заполняли дневники самонаблюдения, что позволило нам собрать колоссальный объем данных по вакцинам».

Общенациональный прямой эфир с Михаилом Мурашко состоялся в рамках просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», в ходе которой общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации. В ходе интервью министр также ответил на вопросы зрителей.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 23 июля в России выявлено 23 811 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 795 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 22 547 человек.

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