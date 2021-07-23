Канберра, 23 июля, 2021, 13:18 — ИА Регнум. По мере того, как террористы из движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывают все большие части территории Афганистана, многие афганцы, ранее сотрудничавшие с иностранцами, рискуют подвергнуться пыткам и убийствам от рук радикалов. В этой связи во многих странах, принимавших участие в военной операции под руководством США, требуют, чтобы правительства оказали поддержку сотрудничавшим афганцам и эвакуировали их.

Афганистан

В свою очередь 19 июля австралийский ветеран Стюарт Маккарти, побывавший в Афганистане два раза, публично сжег свою медаль, полученную за боевые заслуги в стране, в знак протеста против нерешительности правительства Австралии в данном вопросе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Сам Маккарти объяснил журналистам, что уничтожил медаль, чтобы привлечь внимание к тяжелому положению местных афганских солдат и переводчиков, которые помогали Силам обороны Австралии.

«Эти люди буквально рисковали своей жизнью, работая с нами. Я каждый день нахожусь в контакте с некоторыми из этих мирных жителей, у которых уже были зверски убиты их коллеги, или они скрываются», — заявил Маккарти в разговоре с журналистами 9News.