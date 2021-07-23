Канберра, 23 июля, 2021, 13:31 — ИА Регнум. По данным отраслевой организации Wine Australia, австралийские виноделы увеличили экспорт на новые и текущие рынки, но не смогли компенсировать серьезное снижение продаж в континентальный Китай после того, как Пекин ввел торговый тариф на вина, поступающие из страны. Об этом 23 июля сообщил телеканал Nine News.

Phoenix500 Китай и Австралия

По данным Wine Australia, торговый спор между Канберрой и Пекином стал основной причиной 10-процентного падения общего экспорта вина Австралии, снизившегося до 2,56 млрд австралийских долларов ($1,88 млрд). Общая стоимость экспорта в материковый Китай упала на 33% за последние 12 месяцев.

Ранее в этом году на экспорт австралийских вин в Китай были введены тарифы, превышающие 200%. Однако экспорт австралийского вина в другие страны резко вырос. Так, без учета материкового Китая поставки увеличились на 12% и достигли стоимости в 1,96 миллиарда австралийских долларов ($1,44 млрд).