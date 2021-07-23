Чебоксары, 23 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявили 71 носителя коронавируса, также зарегистрированы летальные исходы среди ковид-пациентов, следует из данных оперативного штаба России.

Cap.ru Вакцинация от коронавируса. Чувашия

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

По информации на 23 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 28 712 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 71.

Выздоровели 26 122 человека, в том числе за сутки — 65. Доля выздоровевших в целом составляет 90,98%.

Умерли в пандемию 1668 пациентов с коронавирусом. Из них 22 июля скончались пятеро жителей Чувашии.

ИА REGNUM напоминает, повторную вакцинацию от коронавируса рекомендуют делать всем, кто поставил прививку полгода назад.

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