В Чувашии выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Чебоксары, 23 июля, 2021, 13:21 — ИА Регнум. В Чувашии за сутки выявили 71 носителя коронавируса, также зарегистрированы летальные исходы среди ковид-пациентов, следует из данных оперативного штаба России.
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По информации на 23 июля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 28 712 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 71.
Выздоровели 26 122 человека, в том числе за сутки — 65. Доля выздоровевших в целом составляет 90,98%.
Умерли в пандемию 1668 пациентов с коронавирусом. Из них 22 июля скончались пятеро жителей Чувашии.
ИА REGNUM напоминает, повторную вакцинацию от коронавируса рекомендуют делать всем, кто поставил прививку полгода назад.
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