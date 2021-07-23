Пекин, 23 июля, 2021, 12:41 — ИА Регнум. По состоянию на конец 2020 года в Китае насчитывалось в общей сложности 36 300 клиник традиционной китайской медицины (ТКМ) на уровне общин, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

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Клиники и услуги ТКМ в настоящее время доступны более чем в 85% городских общественных медицинских центров страны и более чем в 80% сельских городских клиник, сказал официальный представитель Национального управления традиционной китайской медицины Ян Хуагуо, на пресс-конференции.

Ян добавил, что страна расширит строительство клиник ТКМ для содействия доступу общественности к культуре ТКМ и высококачественным услугам ТКМ на местах.