Канберра, 23 июля, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Правительство Нового Южного Уэльса (NSW) не получит новых дополнительных поставок вакцины от COVID-19. Об этом 23 июля, выступая в ходе пресс-конференции, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, передает новостной портал news.com.au.

Вакцина

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«Мы уже поставили в Новый Южный Уэльс дополнительные 150 000 доз», — отметил Моррисон, добавив, что таким образом федеральное правительство Австралии прореагировало на просьбу премьер-министра штата Глэдис Бережиклян от 7 июля.

Ранее Бережиклян заявила в ходе пресс-конференции 21 июля, что обратится к федеральному правительству с просьбой выделить больше ресурсов на помощь в сдерживании эпидемии в Сиднее.

Однако в офисе главы национальной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенанта Джона Фрюена не подтвердили получения запроса Бережиклян.