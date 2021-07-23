Калуга, 23 июля, 2021, 19:28 — ИА Регнум. На рынке нефтепродуктов Калужской области с 14 по 21 июля 2021 года оптовые цены на бензин увеличились на 1,1%. Розничные цены увеличились на бензин на 0,15% и на дизельное топливо — на 0,23%. Об этом 23 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве конкурентной политики региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Цены на бензин

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов Центрального федерального округа Калужская область (по состоянию на 12 июля) занимала третье место по бензину автомобильному (47,07 руб./л) и второе место по дизельному топливу (47,33 руб./л).

Одновременно в регионе отмечено снижение оптовых цен на дизельное топливо на 0,93%.