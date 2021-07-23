Канберра, 23 июля, 2021, 19:31 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, Апелляционный суд Виктории оставил в силе приговор 31-летнему Кайлу Кипки, приговоренному по нескольким статьям о получении денежных средств обманным путем. Как утверждал сам Кипки, ранее вынесший ему приговор суд первой инстанции не учел тех страданий, который будет испытывать его отец, пока он будет отбывать срок в тюрьме. Однако Апелляционный суд счел требования осужденного безосновательными, поскольку именно его отец является жертвой преступления. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Кипки был приговорен окружным судом Виктории в июле прошлого года после того, как он признал себя виновным по нескольким статьям обвинения о получении денежных средств путем обмана. Ему удалось вывести из аккаунта отца сумму в 1 001 330 австралийских долларов ($730 тыс.). К делу нерадивый сын подошел с упорством — с февраля 2017 года по февраль 2019 года он совершил 279 транзакций со счета отца.

Полученные обманом деньги 31-летний парень спустил на клубы, свидания в Tinder и поездки на Uber. Отец обнаружил пропажу, когда на счете вместо миллиона у него оказалось 19 доллар и 34 цента, после чего он обратился в полицию.