Сидней, Австралия, 23 июля, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Сегодня, 23 июля, власти Нового Южного Уэльса объявили о 136 новых случаях заражения коронавирусом и одном скончавшемся от COVID-19. В свою очередь, выступая перед журналистами, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян прокомментировала введенные в Сиднее ограничения, а министр здравоохранения штата Брад Хаззард призвал жителей региона поторопиться с получением прививки от COVID-19. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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Отвечая на вопрос о возможности введения новых ограничений, Бережиклян заявила следующее:

«Пожалуйста, имейте в виду, что мы не то правительства, а я не тот премьер-министр, которые будут просить граждан делать то, что, по нашему мнению, не окажет никакого эффекта».

«Поймите, например, что если вы старше 60 и вы заразились коронавирусом, то ваш шанс умереть — один к 200. Если вы старше 50, то ваш шанс умереть составляет один к 500», — предупредил в свою очередь министр Хаззард.

«Я также напоминаю вам еще раз, чтобы вы не слушали никаких паникеров», — добавил Хаззард.