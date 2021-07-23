Казань, 23 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. Очередная партия вакцины от коронавируса поступила в Татарию, сообщил 23 июля замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

Gov39.ru Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»

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«Вчера пришел «Спутник V», 40 200 доз», — цитирует спикера «Татар-информ».

Представитель республиканского минздрава отметил, что вакцина в регион поступает регулярно. В ближайшее время ожидается доставка однокомпонентного препарата «Спутник Лайт», который предназначен для повторной вакцинации и подходит людям с низким иммунным статусом. Важно, что все зарегистрированные препараты — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» также подходят для повторной вакцинации, уточнил Жаворонков.

ИА REGNUM напоминает, в Татарию 19 июля поступило 57 тыс. доз вакцины «Спутника V».

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