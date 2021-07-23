Канберра, 23 июля, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Выступая в ходе пресс-конференции, премьер-министр Виктории Дэниел Эндрюс заявил журналистам, что Сидней должен быть огражден стальным кольцом, чтобы коронавирус не распространился с территории Нового Южного Уэльса на всю территорию Австралии. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Сидней, Австралия

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Чтобы это осуществить, Эндрюс предложил заблокировать выезды из города кордонами полиции.

«Премьер-министр Нового Южного Уэльса использовала термин, согласно которому в настоящее время в Сиднее разворачивается национальная чрезвычайная ситуация. Я не возражаю против этого заявления», — заявил Эндрюс журналистам.

«Я просто хочу подчеркнуть: если в стране возникнет чрезвычайная ситуация — и я не сомневаюсь, что это может произойти в Сиднее на небольшое время — то речь идет о национальной ответственности, чтобы жители Сиднея оставались запертыми в самоме же Сиднее. Нам нужно стальное кольцо вокруг Сиднея, чтобы этот вирус не распространялся на другие части нашей страны», — объяснил премьер-министр.