Чжэнчжоу, Китай, 23 июля, 2021, 12:29 — ИА Регнум. Центральное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) направило 8360 военнослужащих в пострадавшие от наводнения районы в провинции Хэнань в центральном Китае, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

Народно-освободительная армия Китая

Сильные дожди и наводнения стали причиной гибели 33 человек в провинции, при этом пострадало около 3 млн человек. По мере того как осадки перемещаются в северную часть провинции, солдаты НОАК спешат в несколько округов для проведения спасательной операции. В общей сложности командование Центрального театра военных действий направило 44 группы войск.

В городе Синьсян, который пострадал от сильных ливней с 17 по 22 июля, сотрудники военной милиции спасли или помогли 1778 людям. Рано утром 21 июля вооруженные полицейские силы доставили 18 спасательных катеров, 2000 спасательных жилетов и 500 спасательных кругов в Чжэнчжоу, столицу провинции.