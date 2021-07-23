Канберра, 23 июля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Власти Австралии считают, что нынешняя волна распространения коронавируса в Новом Южном Уэльсе является «национальной чрезвычайной ситуацией». Однако премьер-министр Скотт Моррисон в ходе пресс-конференции отметил, что ситуация с коронавирусом в штате «не вышла из-под контроля». Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Kurganobl.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

«Я рассматриваю COVID-19 как национальную чрезвычайную ситуацию в течение последних почти двух лет, и моя позиция не изменилась за все то время, пока мы боролись с этой пандемией», — заявил Моррисон.

«Данные, которые мы видим в Новом Южном Уэльсе, говорят о том, что они предотвратили экспоненциальный рост, который мы наблюдали в других странах, где широко распространился «Дельта"-вариант», — подчеркнул премьер-министр.

Моррисон также отметил, что именно потому, что правительство Глэдис Бережиклян смогло предотвратить рост новых случаев заражения, развивающийся по экспоненте, ситуация с коронавирусом в штате является контролируемой.