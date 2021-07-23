Канберра, 23 июля, 2021, 13:15 — ИА Регнум. Здания, расположенные в Олимпийской деревни в Токио, в настоящее время украшены многочисленными государственными флагами различных стран, принимающих участие в Олимпийских играх, однако команда из Австралии решила вместо этого вывесить баннер с примечательной надписью. Об этом 23 июля сообщил новостной портал news.com.au.

Олимпийские игры

Команда Австралии поблагодарила жителей Токио за их гостеприимство транспарантом с надписью: «Благодарим вас от всего сердца».

На фотографиях, размещенных в сети, видно, что на балконе австралийской команды свисают два баннера — на английском и японских языках.

Отмечается, что дружественный жест приурочен к официальной церемонии открытия Игр.