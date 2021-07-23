Калуга, 23 июля, 2021, 19:32 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 135 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 23 июля. Днём ранее, 22 июля, в регионе было зарегистрировано 133 случая.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 40 тыс. 053 человека, 37 тыс. 692 человек выздоровели.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли три человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 446 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.