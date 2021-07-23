Сиань, Китай, 23 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Четыре спутника были направлены на поддержку усилий по спасению и оказанию чрезвычайной помощи в провинции Хэнань и мониторинга пострадавших районов после ливней, обрушившихся на регион, сообщает Центр спутникового управления Сианя, столицы китайской провинции Шэньси, сообщает 22 июля агентство Синьхуа.

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Спутники, используемые главным образом для наблюдения Земли и получения изображений с помощью дистанционного зондирования, были развернуты для оказания помощи соответствующим департаментам в анализе и оценке ситуации с ливнями и предоставления пользователям спутников возможности своевременно получать изображения с помощью дистанционного зондирования пострадавших районов.

Центр также перенес задачи спутников дистанционного зондирования и метеорологических спутников, включая спутники «Гаофэнь» и «Фэнъюнь» и направил сотни инструкций по применению для обеспечения того, чтобы спутники предоставляли быструю и точную информацию и метеорологические данные.