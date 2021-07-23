Сыктывкар, 23 июля, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В реанимации республиканской больницы Коми скончались два привитых от COVID-19 пациента, это 0,4%. Об этом в своем видеообращении заявил глава республики Владимир Уйба.

Вирус

«За месяц через реанимацию прошли 510 человек, из них только два человека были привиты, которые, к сожалению, действительно скончались, но это были люди преклонного возраста с большим количеством заболеваний, и привиты первым компонентом вакцины. Нужно понимать, что после первого и второго компонента вакцины человек уязвим, пока у него не выработался иммунитет. Встреча с вирусом в этот момент при наличии у человека в преклонном возрасте с хроническими заболеваниями может закончиться трагично», — заявил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми введена обязательная вакцинация для некоторых групп населения. В числе этого списка — 94 тысячи человек.