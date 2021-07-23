Саратов, 23 июля, 2021, 13:20 — ИА Регнум. В Саратовской области привили от новой коронавирусной инфекции по состоянию на 23 июля 501 146 человек, сообщает региональный минздрав.

Mos.ru Вакцинация против COVID-19

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За сутки количество привитых возросло на 4082 человека. Полностью завершили иммунизацию антиковидной вакциной 365 195 человек, из них 9070 — за сутки.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области за 22 июля скончались 16 ковид-пациентов.

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