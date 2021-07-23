Шэньян, Китай, 23 июля, 2021, 12:12 — ИА Регнум. Бюро общественной безопасности столицы провинции Ляонин города Шэньяна на северо-востоке Китая сообщило о гибели восьми человек в результате столкновения грузовика с автобусом, сообщает 23 июля агентство Синьхуа.

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Авария произошла в 16:35 по местному времени 22 июня на шоссе, когда грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в результате чего четверо человек погибли на месте. Еще четыре человека погибли в больнице.

Пострадавшие были госпитализированы. В спасении участвовали местная дорожная полиция, пожарная служба и добровольцы. В настоящее время проводится расследование причин аварии.