Саратов, 23 июля, 2021, 12:10 — ИА Регнум. В Саратовской области за последние сутки зарегистрировали 16 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. С начала пандемии от COVID-19 умерли по состоянию на 23 июля 1624 человека, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: темпы вакцинации растут – трансляция»

За минувший день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались семеро мужчин и девять женщин в возрасте от 42 до 83 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области по данным на 23 июля зарегистрировали 71 080 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели с начала наблюдения 66 525 человек, за сутки — 214 пациентов.

Читайте также: В Саратовской области выявили ещё 246 носителей коронавируса